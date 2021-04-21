Чекунков: запуск программы строительства доступного жилья является приоритетом в ДФО

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Запуск масштабной программы строительства надежного и доступного жилья является приоритетной задачей для Дальнего Востока. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

"Запуск масштабной программы строительства комфортного, надежного и при этом доступного жилья, является нашей приоритетной задачей. На Дальнем Востоке реализуется программа льготной ипотеки с самыми низкими в стране процентными ставками. Новостройки пользуются высоким спросом. Президентом поставлена задача увеличить объемы ввода жилых домов на Дальнем Востоке в 1,6 раз - до 3,3 млн кв. м в год", - сказал министр.

Он также отметил, что начата работа по реализации программы "Дальневосточный квартал", результатом которой станет создание в дальневосточных городах новых, современных, комфортных и удобных жилых кварталов. На проекты комплексной застройки, соответствующие критериям программы, предлагается распространить льготы для резидентов территорий опережающего развития.

"Совместно с регионами уже разрабатываем пилотные проекты "дальневосточных кварталов" в Забайкальском, Хабаровском, Камчатском краях, Республике Бурятия", - добавил Чекунков.

В ходе послания президент сообщил, что строительство новых объектов должно идти на качественно новом уровне. Пошаговый план повсеместного использования цифрового проектирования в строительстве должно подготовить правительство России. Владимир Путин отметил, что масштабное инфраструктурное развитие ставит принципиально новые задачи перед строительной отраслью.