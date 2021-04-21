Глава ЯНАО сообщил о готовности ввести новый финансовый механизм инфраструктурных кредитов

Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию объявил, что субъекты РФ смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты по 3% годовых сроком на 15 лет. До 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей.

"Ямал готов выступить пилотным регионом для внедрения нового финансового механизма инфраструктурных кредитов. Проект строительства железнодорожной магистрали Северный широтный ход имеет важнейшее значение для дальнейшего освоения Арктики и уже хорошо проработан", - сказал Артюхов.

Он отметил, что Ямал - территория реализации крупнейших промышленных проектов страны "Речь не только о традиционной добыче, но и о новых перспективах в переработке. Чтобы сделать эти проекты еще более эффективными, необходимо развивать транспортную инфраструктуру. Северный широтный ход как раз является ключевым звеном, которое изменит логистику в Арктической зоне, позволит развивать ее промышленный потенциал и снизит стоимость новых проектов. В связке с железнодорожной веткой Бованенково-Сабетта СШХ обеспечит непрерывную логистическую связь с Северным морским путем и рынками сбыта", - добавил губернатор.

Северный широтный ход (СШХ) - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах Ямала. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей. При создании СШХ впервые в российском железнодорожном строительстве будет использована концессия. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн т грузов в год, основную часть будет составлять транспортировка газового конденсата.