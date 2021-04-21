Бизнес-омбудсмен Москвы призвала тиражировать модель акселератора для молодежных проектов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева призвала поддержать на федеральном уровне и тиражировать в регионах РФ модель акселератора для молодежных проектов, по которой лучшие идеи финансируют действующие предприниматели. Об этом она сообщила ТАСС в среду.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть специальные разделы в национальных проектах, направленные на поддержку молодежи.

"В Москве очень много делается для поддержки молодежи, но никто не сделал проект с реальным ключевым показателем эффективности - количество готовых бизнесов - самозанятых, ИП, компаний, которые прошли путь от идеи до успешной реализации. Именно такую акселерационную программу мы запустили, сейчас переходим к отбору проектов и стыковке авторов с предпринимателями, которые готовы финансировать эти идеи, чтобы в результате получить реальные легальные бизнесы", - сказала Минеева.

По ее словам, в рамках акселератора планируется отобрать около 100 проектов.

"Уверена, что на федеральном уровне, а также коллеги из других регионов поддержат эту идею, возьмут модель на вооружение и будут тиражировать по стране. Она уже отвечает целям нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - добавила Минеева.