Дегтярев: реструктуризация кредитов высвободит средства на развитие Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 21 апреля. /ТАСС/. Предложенная президентом РФ Владимиром Путиным реструктуризация кредитов для регионов позволит Хабаровском краю, госдолг которого превышает 57 млрд рублей, направить средства на развитие социальной сферы. Об этом врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил в эфире "Соловьев Live".

Президент России Владимир Путин заявил в среду в послании Федеральному собранию, что задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

"Хабаровский край - не хочу никого ругать, прежних руководителей региона, имена разные были - накопил долг, который составляет 70% от нашей доходной части, из них 70% - это как раз коммерческие кредиты. Поэтому мы, спасибо нашему президенту, одни из первых претендентов на реструктуризацию до 2029 года, и уйдем от коммерческих банков и заимствований", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что это "развяжет руки" региону и позволит вкладывать дополнительные средства в социальную сферу, в ремонт жилого фонда, школ, больниц и других соцобъектов.

Объем доходов краевого бюджета после принятых в апреле поправок составил 121,7 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 83,3 млрд рублей. Расходы бюджета составили 129,2 млрд рублей, дефицит - более 7,4 млрд рублей. Государственный долг Хабаровского края, по данным с сайта министерства финансов региона на начало апреля, составил более 57,7 млрд рублей.