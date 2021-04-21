Самарские власти рассчитывают привлечь инфраструктурные кредиты на 12 млрд рублей

САМАРА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Самарской области планируют привлечь инфраструктурные кредиты, о которых президент РФ Владимир Путин заявил в среду в послании Федеральному собранию, на общую сумму в 12 млрд рублей, сообщил журналистам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Конечно, решение по поддержке регионов и инфраструктурным кредитам - очень и очень важное. Очень важно, что решения приняты справедливые, что те регионы, которые работали над снижением государственного долга, получат большую возможность поддержки инфраструктурными кредитами. <…> Вот предварительные расчеты, сейчас оперативные, которые я сделал, буквально сидя в зале, показывают, что гарантированно 12 млрд рублей мы сможем привлечь таких инфраструктурных бюджетных кредитов на территорию Самарской области", - сказал Азаров.

Глава региона отметил, что в области уже есть подготовленные проекты, на которые могут быть направлены средства. Среди них - магистраль "Центральная" в Самаре, сфера жилищного строительства, инженерная инфраструктура и другие.

В своем послании глава государства ранее в среду сообщил, что инфраструктурные кредиты получат регионы со взвешенной финансовой политикой. Он уточнил, что при их распределении будут учитываться долги регионов. Кредиты по льготной ставке 3% годовых будут выдаваться на срок до 15 лет, до 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей.