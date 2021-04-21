Приемную для бизнеса по вопросам землепользования и застройки открыли в Москве

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева открыла в среду общественную приемную по вопросам землепользования и застройки. Это первая отраслевая приемная для бизнеса, специализирующаяся по данной тематике.

"Мы продолжаем внедрять практику, когда общественные приемные работают не только по территориальному принципу, но и по отраслевому. Этот подход позволяет выявить системные отраслевые проблемы, проанализировать их, и понять, как их решить. В открытой сегодня приемной предприниматели смогут получить экспертную поддержку и консультации по вопросам землепользования, застройки, вопросам саморегулирования (СРО) в области строительства, а также при появлении требований, нарушающих права предпринимателей", - сказала Минеева на открытии приемной.

По ее словам, бизнесмены могут обращаться в приемную не только по профильному направлению, но и по общим вопросам. Она рассказала, что в 2020 году в ее аппарат поступило около 5,3 тыс. обращений от бизнеса столицы, наибольшее количество из них касалось незаконного уголовного преследования, а на втором месте были как раз имущественно-земельные отношения.

Руководителем приемной назначен общественный уполномоченный по вопросам землепользования и застройки в Москве Дмитрий Смирнов. Он отметил, что сотрудники приемной "будут стараться оказывать содействие обращающимся предпринимателям".

"Пласт вопросов очень большой. Во-первых, это тема реновации пятиэтажек в Москве. В результате реализации программы страдает много мелких предпринимателей, арендующих маленькие площади в пятиэтажках, их нередко выселяют. Во-вторых, много проблемных вопросов возникает при проведении тендеров по вопросам застройки", - сказал Смирнов.

Общественная приемная работает по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 47, офис 305.