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Капзатраты Росатома к 2025 году могут вырасти вдвое

В 2021 году капитальные затрат госкорпорации составят 703 млрд рублей, сообщили в Росатоме

СОЧИ, 21 апреля. /ТАСС/. Программа капитального строительства Росатома в России и за рубежом к 2025 году может вырасти в два раза в сравнении с 2021 годом, до 1,425 трлн руб. Об этом сообщил ТАСС директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров в кулуарах первого Международного строительного чемпионата.

По его словам, в этом году капитальные затрат госкорпорации составят 703 млрд рублей.

Сахаров отметил, что пандемия повлияла на темпы реализации проектов, но строительство АЭС не было остановлено ни на одной площадке.

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