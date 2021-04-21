Капзатраты Росатома к 2025 году могут вырасти вдвое

СОЧИ, 21 апреля. /ТАСС/. Программа капитального строительства Росатома в России и за рубежом к 2025 году может вырасти в два раза в сравнении с 2021 годом, до 1,425 трлн руб. Об этом сообщил ТАСС директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров в кулуарах первого Международного строительного чемпионата.

По его словам, в этом году капитальные затрат госкорпорации составят 703 млрд рублей.

Сахаров отметил, что пандемия повлияла на темпы реализации проектов, но строительство АЭС не было остановлено ни на одной площадке.