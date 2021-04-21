Вице-премьер РФ Борисов прибыл в Ирак для участия в работе двусторонней межправкомиссии

КАИР, 21 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов прибыл в среду в Багдад. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф.

"Заместитель главы правительства России, сопредседатель двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Юрий Борисов прибыл в Багдад с официальным визитом", - сказал он. В четверг у него пройдут переговоры с главой МИД Фуадом Хусейном, который возглавляет иракскую сторону межправкомиссии. Состоится также очередное заседание МПК.

Последнее заседание двусторонней комиссии состоялось в Москве в ноябре прошлого года. В числе приоритетных направлений российско-иракского сотрудничества - проекты в сфере энергетики, промышленности, торговли, транспорта, сельского хозяйства.