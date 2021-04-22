ЦРПТ разработал калькулятор технических решений для маркировки молочной продукции

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) разработал калькулятор технических решений, который поможет производителям молочной продукции выбирать наиболее оптимальные способы подключения к системе маркировки "Честный знак". Об этом в четверг сообщает пресс-служба ЦРПТ, являющегося оператором системы маркировки.

"Мы проанализировали весь объем данных по маркировке молочной продукции, запросы предприятий отрасли и органов власти, предложения интеграторов и производителей оборудования, а также типографий, и подготовили калькулятор технических решений на сайте системы "Честный знак", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова.

По его словам, при указании размера предприятия, предпочитаемого способа нанесения кодов и типа агрегации калькулятор позволяет получить информацию о перечне необходимого оборудования и программного обеспечения, ознакомиться с предложениями интеграторов и типографий и выбрать из них наименее затратные с точки зрения инвестиций.

"Важно отметить, что ЦРПТ не выступает посредником и выгодополучателем по перечисленным решениям. Все коммерческие взаимоотношения между поставщиками решений и участниками оборота идут напрямую, без нашего участия", - уточил Юсупов, слова которого приводит пресс-служба.

Маркировка молочной продукции в добровольном режиме в России началась с 20 января 2021 года. Любая компания может перейти к полномасштабной маркировке всей своей продукции. До введения обязательной маркировки оператор Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) будет выдавать коды бесплатно, что призвано поощрить заблаговременную подготовку участников оборота. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее.

По данным оператора, всего к системе маркировки молочной продукции уже присоединилась 12 891 компания, из них 1 772 - производители. Они заказали в "Честном знаке" 253 млн кодов маркировки.