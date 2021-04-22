Фондовые торги в США завершились ростом ключевых индексов

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи выросли в среду по итогам торговой сессии на фоне тенденции к восстановлению экономики США в условиях пандемии нового коронавируса.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 316,01 пункта (0,93%) и остановился на отметке 34 137,31 пункта. Индекс S&P 500 набрал 38,49 пункта (0,93%) и оказался на отметке 4 173,43 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 163,95 пункта (1,19%), до 13 950,22 пункта.

"Похоже, что экономика уверенно встала на путь восстановления", - приводит телекомпания CNBC оценку эксперта инвестиционного банка Wells Fargo Скотта Рена. Тем не менее, по его словам, нынешняя динамика роста экономики "стремится к более сдержанным показателям", чем того ожидали эксперты.

Нефть марки WTI подешевела. Цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $1,52 (2,43%), до $61,09.