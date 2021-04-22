Слушания в Канаде об экстрадиции финансового директора Huawei в США перенесли на август

ОТТАВА, 22 апреля. /ТАСС/. Верховный суд провинции Британская Колумбия (находится в Ванкувере) принял решение о переносе на начало августа слушаний об экстрадиции в США финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом в среду сообщил телеканал CBC.

В понедельник соответствующее прошение подала сторона защиты, которой требуется больше времени на обработку новых документов по этому делу. Теперь заключительный этап слушаний, на которых должно быть принято окончательное решение о возможной экстрадиции, начнется 3 августа. Судья обещала позже предоставить письменное обоснование своего решения.

Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана, которых она якобы пыталась избегать, предоставляя банкам недостоверные сведения.

11 декабря того же года суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив проживать в доме ее мужа в Ванкувере до окончательного решения об экстрадиции. Согласно решению судьи, финансовый директор Huawei должна находиться под круглосуточным наблюдением (она носит на ноге специальный браслет, за ней постоянно следят несколько охранников), а ее перемещения по городу частично ограничены.

В Соединенных Штатах Huawei, ее дочерним структурам и самой Мэн Ваньчжоу предъявлены обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских санкций против Ирана.