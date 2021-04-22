Роспотребнадзор в 2020 году изъял из оборота 33 тонны некачественного алкоголя

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора в 2020 году изъяли из оборота 33 тонны алкогольной продукции. Всего было исследовано 65 тыс. проб, сообщается на сайте ведомства в четверг.

"За 2020 год Роспотребнадзором по микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям и на наличие радиоактивных веществ было исследовано около 65 тыс. проб алкогольной продукции. <…> По результатам мероприятий по контролю специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота 1 450 партий объемом 33 т алкогольной продукции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по санитарно-химическим показателям не соответствующих установленным требованиям проб не обнаружено, по микробиологическим - не соответствовали 1,19% проб. В 2019 году показатель составил 1,66%. По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции, 1,24% проб не соответствовали заявленным требованиям (против 1,31% в 2019 году), добавляется на сайте.