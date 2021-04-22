Автосалон Tokyo Motor Show отменили второй год подряд из-за коронавируса

ТОКИО, 22 апреля. /ТАСС/. Автосалон Tokyo Motor Show, проведение которого планировалось этой осенью, второй год подряд отменяется из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявил в четверг в ходе пресс-конференции в формате онлайн глава Японской ассоциации автомобильных производителей Акио Тоёда.

"И в этот раз мы приняли решение не проводить Tokyo Motor Show в реальном формате", - сказал он. По его словам, автосалон сотрудничает со многими автомобильными производителями, и его организаторам хотелось бы, чтобы публика имела возможность вживую познакомиться с новинками индустрии. Однако текущая ситуация с коронавирусом не позволяет обеспечить безопасность мероприятия с большим количеством участников.

В прошлом году Tokyo Motor Show был также отменен. Последний раз автосалон проводился осенью 2019 года. Тогда его посетили около 1,3 млн человек.

История Tokyo Motor Show насчитывает более 60 лет. В последние годы в Токио практически перестали ездить крупные европейские бренды, также здесь нет других азиатских автопроизводителей. Еще одним фактором снижения популярности стал бурный рост китайского автомобильного рынка, куда сместилось основное внимание мировых компаний.