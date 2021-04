Шанхай может возобновить обслуживание океанских круизных лайнеров в 2022 году

ШАНХАЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Возобновление обслуживания океанских круизных лайнеров в порту Шанхая может начаться в следующем году. Как пишет в четверг местная газета Shanghai Daily, в марте 2022 года ожидается прибытие в Шанхай круизного лайнера Wonder of the Seas, которое затем с пассажирами на борту отправится в ряд азиатских стран, если будет получено соответствующее разрешение от властей.

Оператором судна, строительство которого еще ведется в Сен-Назере во Франции, выступает Royal Caribbean Inernational. Этот лайнер класса Oasis водоизмещением свыше 236 тыс. тонн станет крупнейшим в мире и сможет брать на борт до 7 тыс. человек. Cуда этого класса последние 12 лет остаются самыми крупными круизными лайнерами в мире. Первые четыре таких судна были построены для рынков Северной Америки и Европы, а пятое - самое большое в мире - строится для азиатского рынка.

"Китай является одним из самых важных стратегических рынков для Royal Caribbean и введение в строй Wonder of the Seas подтверждает нашу твердую приверженность китайскому рынку", - приводит газета слова президента и главного исполнительного директора Royal Caribbean Inernational Майкла Бейли.

В Шанхае расположен международный круизный порт Усункоу - крупнейший в Азии по объему пассажиропотока и количеству принимаемых судов. В 2016 году он обошел Барселону и вышел на четвертое место в мире в рейтинге наиболее крупных круизных портов. В 2015 году местное правительство начало его масштабную реконструкцию. После окончания всех работ в июле 2018 года в порту заработали два новых терминала, которые позволят увеличить пассажиропоток круизного порта до 6 млн человек в год.

До начала пандемии коронавируса нового типа на этот порт в Шанхае приходилось порядка 60% от всех принимаемых круизных судов по всему Китаю. С октября 2011 года он принял 2,2 тыс. круизных лайнеров с 13 млн пассажирами. В этот порт заходили круизные лайнеры таких мировых лидеров в данной индустрии, как Carnival, Royal Caribbean, Norwegian, MSC и Genting. Работа международного круизного терминала Усункоу в Шанхае была приостановлена в конце января прошлого года из-за пандемии COVID-19. С 22 по 29 января порт принял последние восемь круизных лайнеров с более чем 35 тыс. пассажиров и 10 тыс. членов экипажа на борту.