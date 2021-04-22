{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Сургутнефтегаз" проведет годовое собрание акционеров заочно

Собрание пройдет 30 июня, акционеры обсудят выплату дивидендов и выборы членов совета директоров

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Сургутнефтегаза" принял решение о проведении годового собрания акционеров 30 июня в форме заочного голосования. Об этом говорится в сообщении компании.

Акционеры обсудят выплату дивидендов по результатам 2020 года, вопрос о выборах членов совета директоров и другие вопросы.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, определено 5 июня.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2020 года увеличилась по сравнению с показателем предыдущего года в 6,9 раза и составила 729,58 млрд руб.

При этом выручка компании за отчетный период снизилась на 31%, до 1,06 трлн руб. Ликвидные активы "Сургутнефтегаза" по итогам 2020 года выросли на 590 млрд руб., до 3,57 трлн руб.

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Politico: Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против AstraZeneca
Это связано с проблемами поставок вакцины, пишет издание
Politico: Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против AstraZeneca
Читать полностью