"Сургутнефтегаз" проведет годовое собрание акционеров заочно

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Сургутнефтегаза" принял решение о проведении годового собрания акционеров 30 июня в форме заочного голосования. Об этом говорится в сообщении компании.

Акционеры обсудят выплату дивидендов по результатам 2020 года, вопрос о выборах членов совета директоров и другие вопросы.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, определено 5 июня.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2020 года увеличилась по сравнению с показателем предыдущего года в 6,9 раза и составила 729,58 млрд руб.

При этом выручка компании за отчетный период снизилась на 31%, до 1,06 трлн руб. Ликвидные активы "Сургутнефтегаза" по итогам 2020 года выросли на 590 млрд руб., до 3,57 трлн руб.

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки.