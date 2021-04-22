МЭР прогнозирует снижение безработицы до 5,2%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует снижение уровня безработицы в России до 5,2% в 2021 году против 5,8% в 2020 году, следует из обновленного прогноза социально-экономического развития России (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно прогнозу, в 2022 году снижение безработицы продолжится - до 4,7%, в 2023 году - до 4,6%, в 2023 году - до 4,5%.

Кроме того, министерство ожидает роста численности занятых в 2021 году до 71,5 млн человек с 70,6 млн человек в 2020 году, в 2022 году - до 71,9 млн человек, в 2023 году - до 72,1 млн человек.

По данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года.

Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составляла 5,9%. В марте 2021 года общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста снизилась до 5,4%.