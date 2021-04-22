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Мишустин поручил представить предложения по строительству очистных сооружений в Дербенте

Также премьер-министр поручил подготовить предложения по привлечению частных инвестиций в реконструкцию коммунальной инфраструктуры на Северном Кавказе

МАХАЧКАЛА, 22 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил правительству Республики Дагестан и федеральным министерствам представить предложения по завершению строительства очистных сооружений в Дербенте до 1 июля. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе кабмина.

"Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и правительством Республики Дагестан представить согласованные предложения по завершению реализации мероприятия "Строительство очистных сооружений канализации в г. Дербенте", проработав вопросы корректировки проектной документации в соответствии с требованиями экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, мощности объекта, этапности проектирования и строительства, источников финансирования. Срок - до 1 июля 2021 года", - говорится в поручении по итогам поездки Мишустина в Дагестан.

Кроме того, ВЭБ.РФ, Минэкономразвития, Минстрою и Фонду содействия реформированию ЖКХ до 1 июня необходимо подготовить предложения по привлечению частных инвестиций в реконструкцию коммунальной инфраструктуры на Северном Кавказе.

Ранее Мишустин совершил рабочую поездку в Дагестан, по итогам которой был сформирован перечень поручений. Он включает в себя завершение строительства очистных сооружений в Дербенте, решение некоторых инфраструктурных вопросов, обустройство Каспийска при создании флотилии и другие.

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