Госдума приняла закон, уточняющий особенности лицензирования недропользования

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон, уточняющий правила и порядок лицензирования пользования участками недр.

Согласно документу, все торги по продаже лицензий на пользование недрами будут проводиться только в электронном виде и только в форме аукциона, исключив такую форму, как конкурс. Аукционы на право пользования участками недр федерального, местного значения, а также участками, не отнесенными к федеральным или местным, проводятся в электронной форме в порядке, предусмотренном правительством.

Уточняется порядок проведения аукциона, а также положения о переходе права пользования участками недр и о прекращении права пользования недрами.

Критерием выявления победителя при проведении аукциона будет являться наибольший размер разового платежа за пользование участком недр. В случае, если аукцион признан не состоявшимся в связи с наличием только одного лица, заявка которого соответствует требованиям и условиям аукциона, или в связи с участием в аукционе только одного участника, право пользования данным участком недр будет предоставлено этому участнику с оформлением ему лицензии на пользование недрами с установлением размера разового платежа за пользование участком недр не ниже установленного условиями аукциона, увеличенного на "шаг аукциона".

Исключается положение, согласно которому недра для добычи общераспространенных полезных ископаемых с целью производства строительных материалов могли не предоставляться при условии возможности использования отходов добычи полезных ископаемых и отходов иных производств, являющихся альтернативными источниками сырья. Уточняются полномочия федеральных и региональных органов госвласти в сфере регулирования отношений недропользования.

Закон предусматривает, что недра предоставляются в пользование также для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в том числе подземных сооружений для захоронения радиоактивных отходов (пунктов захоронения), отходов производства и потребления I-V классов опасности (объектов захоронения отходов). Уточняется норма, устанавливающая основания для ограничения и запрещения пользования недрами (оно может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, рационального использования и охраны недр, охраны окружающей среды).

Реестр недобросовестных участников аукционов

Вводится реестр недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр, в который будут включать сведения об участниках аукционов, признанных победителями аукционов, но не уплативших в срок соответствующий разовый платеж за пользование участком недр.

Ведение такого реестра будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти. Порядок ведения, в том числе порядок внесения в и исключения из него сведений, а также требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам ведения такого реестра также будут устанавливаться уполномоченным правительством органом.

Уточняется положение, устанавливающее сроки пользования участками недр. Предусматривается, что срок пользования участком недр будет исчисляться с даты госрегистрации лицензии на пользование этим участком недр.

Решение о предоставлении права пользования недрами будет отнесено к компетенции, в частности, создаваемой правительством или субъектов РФ аукционной комиссии. Согласно документу, передать лицензию на пользование недрами третьим лицам, в том числе в пользование, будет невозможно. Закрепляется перечень случаев, при которых осуществление права пользования недрами может быть приостановлено соответствующими органами. Уточняется порядок прекращения права пользования недрами, приостановления осуществления права пользования недрами и ограничения права пользования недрами, а также уточняются права пользователей недр.

Предусматривается, что закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" не распространяется не применяется к отношениям, связанным с лицензирования пользования недрами.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года.