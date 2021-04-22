Памфилова задекларировала доход в 7,1 млн рублей за 2020 год

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова задекларировала доход за 2020 год в размере 7,1 млн рублей. Сведения о доходах и имуществе членов ЦИК за прошлый год опубликованы в четверг на сайте комиссии.

Согласно декларации, доход Памфиловой в прошлом году составил 7 млн 145 тыс. 509 рублей. В 2019 году ее доход превысил 5,6 млн рублей. В собственности у главы Центризбиркома есть земельный участок площадью 2033 кв. м, дом и гараж. Кроме того, Памфилова владеет автомобилем Volkswagen Beetle.

В свою очередь зампредседателя ЦИК Николай Булаев в декларации указал, что в 2020 году заработал 6,5 млн рублей. У него в собственности, в том числе в долевой, есть участок, дом, две квартиры и два машиноместа. Булаев также владеет автомобилями Lexus LS460, Audi A6, ГАЗ М-20 "Победа", квадроциклом, снегоходом и мотоциклом BMW.

Секретарь Центризбиркома Наталья Бударина задекларировала 3,7 млн рублей дохода. В ее пользовании находится одна квартира.

При этом самым обеспеченным членом ЦИК стал Борис Эбзеев, он задекларировал в 2020 году более 10,8 млн рублей. В его собственности, в том числе долевой, есть две квартиры и автомобиль Land Rover Discovery-3.