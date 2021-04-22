Регионы получат на реструктуризацию кредитов 176 млрд руб. в 2021 году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Субъекты РФ в 2021 году получат на реструктуризацию кредитов 176 млрд руб., это сократит их расходы на обслуживание долга на 20 млрд руб. в год. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

"Во исполнение послания президента в 2021 году Минфин России окажет поддержку регионам, имеющим значительную задолженность по рыночным заимствованиям, в целях снижения ее доли до 25% объема налоговых и неналоговых доходов", - говорится в материалах.

"Общий объем поддержки составит до 176 млрд руб. Предоставление новых бюджетных кредитов планируется на срок до 2029 года включительно, с условием проведения регионами ответственной долговой политики. Реализация указанных мероприятий позволит более чем на 20 млрд руб. в год сократить расходы на обслуживание государственного долга субъектов", - отмечает Минфин.

В Минфине подчеркнули, что в 2020 году министерство продлило регионам срок погашения накопленной задолженности по бюджетным кредитам в сумме более 800 млрд руб. При этом бюджетный эффект от реализации этих мероприятий в 2021-2024 годах составит 422 млрд рублей. Указанные средства являются дополнительным источником финансирования региональных объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов, говорится в материалах министерства.

Кроме того, в декабре прошлого года Минфин России предоставил регионам бюджетные кредиты в объеме 224 млрд рублей, что, в свою очередь, позволило минимизировать привлечение рыночных заимствований, а также обеспечить выполнение социально значимых расходных обязательств.

В ходе оглашения послания Федеральному собрания 21 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных бюджетов. Глава государства предложил часть коммерческого долга субъекта РФ, превышающую 25% его доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Также регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Чем меньше долгов у региона, тем большую сумму он сможет получить, отметил президент.