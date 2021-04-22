Госдума вводит штрафы за перевозку по России табачной продукции без маркировки

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект о введении административных штрафов за перевозку по стране партий табачной продукции, немаркированной в соответствии с российским законодательством.

Согласно тексту, в Кодексе РФ об административных правонарушениях предлагается установить ответственность за перемещение по стране немаркированной табачной продукции, в том числе являющейся товаром ЕАЭС. Исключение составит перевозка совершеннолетними гражданами не более 600 сигарет, или 150 сигар, или 750 г табака, или всех этих изделий в ассортименте общим весом не более 750 г на одного человека.

Штраф за перевозку продукции свыше этих норм составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан с ее конфискацией. Рассмотрение таких дел предлагается отнести к компетенции судей, а составление протоколов - к полномочиям полиции. Порядок уничтожения такой продукции определит правительство.

Кроме этого, предусмотрено повышение штрафов за оборот немаркированной алкогольной или табачной продукции. Они составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан (сейчас от 4 тыс. до 5 тыс.) и от 100 тыс. до 150 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас от 10 тыс. до 15 тыс.).