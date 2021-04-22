На предприятия в Арктике наложили более 17,5 млн рублей штрафов

НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Более 1,7 млн нарушений обнаружено в ходе проверок предприятий в Арктической зоне за пять месяцев. На 95 объектов наложено более 17,5 млн рублей штрафов, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

"За 5 месяцев мы обнаружили 1 786 нарушений, возбуждено больше 400 административных дел. Экология Арктической зоны очень уязвима, это ясно каждому. Тем не менее у одних нет проектной документации, другие заваливают отходами бурения окрестности городов, третьи вовремя не ремонтируют оборудование. Хотя, казалось бы, история норильской катастрофы в памяти еще свежа. <...> Сегодня на 95 объектов наложено более 17,5 млн рублей штрафов", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Светланы Радионовой.

По ее словам, проверки компаний в Арктической зоне не завершаются, так как предстоит проверить еще примерно 95 предприятий.