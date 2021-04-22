SOCAR выйдет из СП со Сбербанком

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) приняла решение выйти из совместного предприятия со Сбербанком, которое владеет Антипинским НПЗ и рядом добывающих активов. Компания не будет принимать участие в торгах по реализации имущества завода, находящегося в стадии банкротства, говорится в сообщении Сбербанка.

"SOCAR приняла решение не участвовать в торгах по реализации имущества Антипинского НПЗ в рамках процедуры банкротства в связи с тем, что сделка не входит в контур текущей стратегии развития ГК SOCAR", - отмечается в сообщении.

Сбербанк является крупнейшим кредитором Антипинского НПЗ. В мае 2019 года завод перешел под контроль банка, затем 80% НПЗ было продано совместному предприятию Сбербанка и SOCAR - "Сокар Энергоресурс".