Минсельхоз ожидает умеренной динамики цен на продукты в пределах общей инфляции

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ ожидает умеренной ценовой динамики основных категорий продовольствия в 2021 году, она останется в пределах общей инфляции. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз России ожидает умеренной ценовой динамики основных категорий продовольствия в 2021 году, которая останется в пределах общей инфляции. Системные меры, принятые правительством РФ для регулирования ценовой ситуации на продовольственном рынке, носят комплексный характер и уже позволили снизить волатильность цен на ряд базовых продуктов питания", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в министерстве, благодаря действию тарифной экспортной квоты цена на пшеницу III класса упала с начала года на 4,7% - до 13,7 руб. за кг, IV класса - на 4,2%, до 12,9 руб. за кг, рожь - на 4,6%, до 9,8 руб. за кг. Для поддержания рентабельности переработки мукомольным предприятиям предоставляются субсидии на закупку продовольственной пшеницы, а хлебопекарным - на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Реализация этих мер позволила снизить стоимость муки с начала года на 3,7% и сохранить уровень цен на хлеб.

Кроме того, снижение цен на зерно в ближайший месяц должно отразиться на стоимости кормов, что поможет сохранить стабильные цены на мясную и молочную продукцию, считают в Минсельхозе. При этом там отметили, что годовой тренд в молочной группе сопоставим с уровнем инфляции, а за последний месяц стоимость сыров, сливочного масла, пастеризованного молока демонстрирует околонулевую динамику. "Снижение стоимости кормов - благоприятный фактор в том числе для производителей птицеводческой продукции - мяса и яиц", - подчеркнули в министерстве.

Цены на куриное мясо и сахар

По данным Минсельхоза, отпускные цены на мясо кур уже начали снижение, и эта тенденция будет сохранена благодаря новым механизмам поддержки отрасли. В частности, увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредита, предоставляемый одному заемщику для предприятий птицеводческой отрасли с 1 до 1,5 млрд рублей, а также появилась возможность в пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от высокопатогенного гриппа птиц. Для обеспечения кормовой базы введены льготные краткосрочные кредиты животноводам на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот.

Кроме того, как отметили в министерстве, сохраняются на стабильном уровне отпускные цены на сахар (-1,2% с начала года) и рафинированное бутилированное подсолнечное масло (+0,8% с начала года), что обусловлено действием соглашений между производителями и торговыми сетями. В долгосрочной перспективе этому будут способствовать разработанные Минсельхозом России меры поддержки производителей, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой и подсолнечником, что позволит нарастить объемы производства конечной продукции. "Кроме того, в 2021 году планируется увеличить сев основных крупяных культур, что обеспечит предприятия переработки необходимыми объемами сырья, позволит сохранить достаточные объемы производства и не допустить резких колебаний цен на конечную продукцию", - добавили в Минсельхозе.