Нижегородская область рассчитывает реструктуризировать бюджетный кредит на 9,7 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют реструктуризировать бюджетный кредит на 9,7 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства региона.

"Нижегородская область планирует до 2029 года реструктуризировать бюджетный кредит в сумме 9,7 млрд рублей. Об этом рассказала министр финансов региона Ольга Сулима", - сказано в сообщении.

По словам министра, кредит из федерального бюджета регион получил в декабре 2020 года под 0,1% годовых со сроком погашения до 1 июля 2021 года.

"Президент РФ Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному Собранию дал поручение провести реструктуризацию данных кредитов до 2029 года", - цитирует министра пресс-служба.

По данным Минфина Нижегородской области, госдолг региона на 1 апреля составляет 85 млрд 529,7 млн рублей. Из них 28 млрд 654,9 млн рублей - бюджетные кредиты.