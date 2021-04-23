Проекты по беспилотной доставке и гаджеты для здоровья разработают на "Архипелаге 2121"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Проекты в области электротранспорта, беспилотной доставки грузов и мониторинга здоровья разработают на интенсиве для стартапов "Архипелаг 2121", который пройдет с 21 июля по 10 августа в Великом Новгороде. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Задачей интенсива будет создание и дальнейшая быстрая подготовка до 1 тыс. новых технологических команд, а также акселерация до 1 тыс. действующих стартапов, работающих в сфере сквозных технологий. Кроме того, на интенсиве планируется обучить до 100 команд регионов, наукоградов и вузов работе с цифровыми инструментами и разработать новые стратегии развития территорий", - сказали в пресс-службе.

Как отметила глава АСИ Светлана Чупшева, интенсив позволит "объединить вокруг перспективных идей команды, которые смогут "докрутить" идею до проекта и в дальнейшем его реализовать". Она подчеркнула, что для АСИ "Архипелаг 2121" станет одним из ключевых мероприятий в году, в том числе по итогам работы на этой площадке будет сформирована обновленная стратегия АСИ.

"На "Архипелаге 2121" мы продолжим работу с будущим, в результате которой должен появиться прогноз развития системы образования в России и в мире в ближайшие 10-15 лет, - отметил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. - В этой работе примут участие несколько десятков ведущих мировых исследователей, которые занимаются аналогичными проектами в разных странах мира. С их помощью мы также определим ключевые тренды, события и инициативы, которые изменят Россию и мир в ближайшие десятилетия".

Перспективные решения

По словам Пескова, в акселерационной части несколько сотен технологических стартапов, умеющих создавать продукты в области сквозных технологий, пройдут интенсивную подготовку и на основании прогноза ключевых трендов представят новые перспективные технологические решения.

"Мы говорим не о завоевании позиций на мировых рынках, а о нашем внутреннем рынке. В фокусе будут стартапы и решения в области электродвижения, электротранспорта, электромобилей, грузовых электромобилей, то есть всего, что основано на использовании электродвижения, в том числе сети заправок и дополнительные сервисы. Также мы ждем проекты по созданию логистических систем, прежде всего связанных с использованием беспилотников и в воздухе, и на воде, и на земле. Мы будем проектировать развитие первой в России беспилотной трассы, часть которой пройдет по маршруту Москва - Санкт-Петербург, в первую очередь для беспилотной доставки коммерческих грузов", - рассказал спецпредставитель президента РФ.

Также по итогам "Архипелага 2121" ожидаются решения, связанные с использованием разнообразных гаджетов для мониторинга и управления состоянием здоровья в домашних условиях, в том числе персональных медицинских помощников. Кроме того, решения, связанные с умным, энергоэффективным автономным жильем.

Новые знания по работе с передовыми технологиями участники получат в Новгородской области, где "есть все условия и площадки для проведения проектно-образовательного интенсива такого уровня" сказал губернатор области, председатель оргкомитета мероприятия Андрей Никитин.

По итогам прошлого интенсива несколько стартапов получили статус резидента инновационного центра "Сколково", напомнил председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, которого цитирует пресс-служба. "Наши двери всегда открыты для высокотехнологичных компаний, создающих уникальные решения для различных секторов российской и мировой промышленности. На новом "Архипелаге" с коллегами-инноваторами мы будем говорить о глобальных вызовах, о будущем и о том, что необходимо сегодня делать технологическим предпринимателям для успешной и быстрой реализации своих проектов", - добавил он.

Интенсив проходит в рамках плана мероприятий Года науки и технологий, а также поручения президента РФ правительству и АСИ о создании условий для поддержки и реализации общественно-значимых инициатив граждан и проектов.