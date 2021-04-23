Выручка Segezha в I квартале выросла на 27,4%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Выручка лесопромышленного холдинга Segezha в I квартале 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 27,4% и составила 18,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Выручка выросла на 27,4% год-к-году, до 18,2 млрд рублей. Показатель OIBDA вырос на 93,5% год-к-году и составил 5 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 27,6%, что на 9,2 п.п. выше показателя I кв. 2020 года", - говорится в сообщении.

По словам президента, председателя правления Segezha Group Михаила Шамолина, холдинг с декабря наблюдает восстановление рынков и существенный рост спроса на продукцию как со стороны строительной, так и других отраслей, что в свою очередь привело к позитивной динамике цен на ключевые продукты группы.

"В I квартале 2021 года компания продолжила реализацию стратегии развития, инвестируя в увеличение объемов производства, масштабную программу обновления лесозаготовительной техники, начавшуюся в 2020 году, а также сделки M&A. В I квартале 2021 года. Сокольский деревообрабатывающий комбинат осуществил первые поставки CLT-панелей, которые были произведены на новом производстве Segezha Group в Вологодской области, запущенном в феврале. CLT панель - это новый для России строительный материал, который позволит быстро и эффективно возводить высотные здания из дерева", - отметил Шамолин.

Также он добавил, что долговая нагрузка компании остается на комфортном уровне, при этом соотношение чистого долга к OIBDA снизилось на 0,7 п.п. в результате значительного роста OIBDA. Чистый долг группы в натуральном выражении вырос на 17,2% до 56,7 млрд рублей год-к-году, что преимущественно связано с переоценкой валютной составляющей долга по причине ослабления рубля, а также инвестиционной деятельностью.

Чистая прибыль группы за I квартале 2021 года составила 2,4 млрд рублей против убытка ранее.

В I квартале 2021 года в Segezha Group была утверждена новая стратегия и политика в области устойчивого развития до 2025 года, в фокусе которой - четыре ключевых направления: инновационный лесной бизнес, комфортная жизнь в лесных регионах России, климат-ориентированное лесоуправление и производство, а также ответственная цепочка поставок в лесной отрасли.