"Роснефть" может направить на дивиденды более 73 млрд рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 6,94 рубля на обыкновенную акцию, что в общей сумме составит 73,55 млрд рублей или 50% чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в размере 73,55 млрд рублей", - сообщает компания.

Годовое собрание акционеров состоится 1 июня в форме заочного голосования. Список акционеров фиксируется по состоянию на 7 мая. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется 15 июня 2021 года.

По итогам 2019 года компания выплатила 18,07 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендных выплат "Роснефти" за 2019 год составила рекордные для компании 354 млрд рублей.