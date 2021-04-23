Восточный экономический форум пройдет в очном формате

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится во Владивостоке 2-4 сентября в очном формате. Об этом сообщил в пятницу советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

"VI Восточный экономический форум в этом году пройдет в очном формате, мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня. Сохранение традиционного формата ВЭФ как коммуникационной площадки особенно важно, в том числе в качестве мер поддержки дальневосточного бизнеса. Отмечу, что все мероприятия форума так же, как и раньше, будут транслироваться в интернете через официальный сайт форума, кроме того, в этом году мы планируем организовать за рубежом отдельные студии ВЭФ, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио", - приводит пресс-служба вице-премьера РФ Юрия Трутнева слова Кобякова по итогам заседания комитета.

В рамках подготовки к ВЭФ ведется работа по формированию деловой программы форума, проект архитектуры которой представят до конца мая.

"Мы предлагаем сделать фокус обсуждения на аспекте траектории выхода из кризиса. Причем взять на этот раз максимально широкий диапазон, говоря не только про Дальний Восток, но и в целом про новую архитектуру мира. Мы предлагаем рассмотреть в рамках будущего форума проблемные темы, связанные с сохранением здоровья, с кризисом в экономической и финансовой сферах, а также различные аспекты международных отношений", - цитирует пресс-служба главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.

По словам Трутнева, форум ежегодно помогал осуществлять работу по привлечению инвестиций, разработке преференциальных режимов, созданию максимально привлекательных условий для ведения бизнеса на территории макрорегиона. Во многом благодаря мероприятию сегодня на Дальнем Востоке реализуется более 2,6 тыс. инвестиционных проектов, 392 из них уже введены в эксплуатацию, в экономику макрорегиона фактически вложено 1,7 трлн рублей инвестиций, создано более 70 тыс. рабочих мест. Отдельное внимание на заседании уделили спортивной и культурной программе форума. Предварительно в рамках спортивной программы планируется проведение ежегодного международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента России Владимира Путина, мероприятий по парусному спорту, международных и всероссийских соревнований по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу. По итогам заседания были даны поручения, касающиеся подготовки городской инфраструктуры, гостиничного комплекса Владивостока, а также площадки форума с учетом возможной эпидемиологической обстановки.

В 2019 году участники ВЭФ подписали 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. В форуме приняли участие более 8 500 человек из 65 государств, в том числе почти 1 300 представителей СМИ.