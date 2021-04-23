Акционеры Сбербанка утвердили состав набсовета

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Акционеры Сбербанка на годовом собрании избрали новый состав наблюдательного совета, в состав которого, как и в прошлом году, вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов, помощник президента Максим Орешкин, советник председателя Банка России Сергей Игнатьев, глава Сбербанка Герман Греф, следует из материалов банка.

Также в состав набсовета вновь вошли заместитель министра финансов Владимир Колычев и заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис. На посты независимых директоров переизбраны первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, инвестиционный консультант Надя Уэллс, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Бизнесмен Леонид Богуславский покинул набсовет, его место заняла эксперт по инвестициям и устойчивому развитию Натали Александра Брагински-Мунье.

При этом, как указано в материалах банка, министр финансов России Антон Силуанов переизбран председателем наблюдательного совета Сбербанка.

Силуанов возглавил набсовет Сбербанка в прошлом году после того, как основным акционером банка стало российское правительство, получив долю Банка России.

ЦБ РФ в 2020 году передал 50% плюс одну акцию Сбербанка правительству РФ.