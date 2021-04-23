2ГИС презентовал новые инструменты для горожан и предпринимателей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. 2ГИС (входит в экосистему "Сбера") презентовал новые инструменты для горожан, предпринимателей, разработчиков и водителей грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Мы хотим упростить жизнь и пользователям, и бизнесу с помощью новой функции - чекинов. Ведь отметиться в каком-то месте гораздо проще, чем писать отзыв. Для чекина достаточно отсканировать QR-код в одном из заведений: ваш чекин появится в справочнике 2ГИС и вы сможете поделиться с друзьями из соцсетей своими визитами, отзывами и фото", - отмечает менеджер продукта Максим Берёзкин. Он добавил, что компании с такими рекомендациями, чекинами, будут отмечены аватарками друзей, и это существенно облегчит выбор пользователям. Компании получат больше внимания, которое можно конвертировать в дополнительные продажи.

Еще одна новая опция 2ГИС - кнопка "Написать всем". "Представьте, что вы делаете ремонт и вам нужно найти подрядчика, который сделает разводку электрики. Ищете "электрик" в 2ГИС, нажимаете "Написать всем" и просите сделать оценку по стоимости работ и по срокам. Запрос улетит сразу нескольким компаниям, останется только выбрать оптимальный вариант. Можно устраивать такие мини-тендеры под любые услуги. Не прозванивать множество компаний, а один раз сформулировать запрос и ждать предложения от заинтересованных компаний", - прокомментировала менеджер продукта Александра Рудаковская.

Отмечается , что компания представила и новые инструменты для бизнеса - "Дело". Менеджер продукта Вадим Смирнов отмечает, что "Дело" помогает централизованно управлять присутствием компании в интернете: в 2ГИС, Яндексе, соцсетях, на Booking, Tripadvisor, всего таких площадок 36. "А когда задача присутствия решена, вы зарегистрировались на всех площадках, то начинают сыпаться отзывы, фоточки, упоминания, комменты и так далее. Появляется задача управления репутацией в тех местах, где ты присутствуешь. И вместо того, чтобы открывать 10 вкладок в браузере и работать с десятью интерфейсами, мы все агрегируем в одном месте <...> При этом можно следить не только за своими отзывами, но и за отзывами у твоих конкурентов", - пояснил менеджер продукта.

По данным пресс-релиза, 2ГИС также представил пешеходный навигатор. Это полноценное ведение по маршруту, с озвучиванием маневров в том числе известными дикторами, с подсказками, с перестроением маршрута, если ты свернул не туда, с пешеходными переходами, тропинками, лестницами, калитками , заборами и так далее. 2ГИС представил и ряд других новинок.