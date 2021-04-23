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Пандемия COVID-19

В России предложили проводить госмониторинг возможных заражений животных коронавирусом

В первую очередь нужно проверить семьи, которые переболели и имели домашних животных, указал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор предложил на государственном уровне мониторить, заражаются ли животные коронавирусной инфекцией от людей, которые уже ей переболели. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Мы ждем дальше развития ситуации, которая в первую очередь должна быть в мониторинге сегодня тех семей, которые переболели и имели домашних животных. Нам сейчас нужно промониторить, заболели, или не заболели. <...> В первую очередь мы считаем, что это нужно сделать государственным мониторингом", - сказал он.

"То, что передачи сами по себе и то, что животные болеют, - это известно. Сегодня практически в более 30 странах животные заболели, начиная от ЕС и завершая Мексикой, США и Бразилией", - уточнил он.

Глава Россельхознадзора также сообщил, что подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") сможет ежемесячно выпускать до 3 млн доз вакцины от коронавируса для животных.

Как пишет "Ветеринария и жизнь", в 2020 году по заданию Россельхознадзора ученые ВНИИЗЖ разработали тест-систему для выявления возбудителя COVID-19 у животных. Эта методика подошла и для выявления следов коронавируса на объектах внешней среды, например на упаковке с продуктами. Ранее стало известно, что Россельхознадзор в апреле будет готов объявить о создании своей вакцины от коронавируса для животных "Карнивак-Ков".

Теги
Данкверт, Сергей АлексеевичРоссияПандемия COVID-19
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