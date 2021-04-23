ЦБ повысил прогноз по инфляции до 4,7-5,2%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Банк России повысил прогноз по инфляции в РФ в 2021 году до 4,7-5,2%, говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Инфляция продолжает складываться выше прогноза Банка России. По оценке на 19 апреля, годовая инфляция замедлилась до 5,5%, что, однако, связано с эффектом высокой базы апреля 2020 года. По итогам 2021 года инфляция составит 4,7-5,2%. В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - указывает ЦБ.

По прогнозу регулятора, во II квартале годовые темпы роста потребительских цен будут близки к значениям I квартала. Устойчивое замедление годовой инфляции прогнозируется во втором полугодии 2021 года.

"Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, в марте повысились и находятся значимо выше 4% в годовом выражении", - указывает ЦБ.

Инфляционные ожидания населения, по данным ЦБ, остаются на повышенных уровнях по сравнению с периодом до начала пандемии. Возросли ценовые ожидания предприятий. Ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

Докризисный уровень

Банк России ожидает возврата российской экономики к докризисному уровню во втором полугодии 2021 года. "Банк России прогнозирует рост российской экономики в 2021 году на 3,0-4,0%. Это означает, что российская экономика вернется к своему докризисному уровню во втором полугодии 2021 года. В 2022-2023 годах ВВП, по прогнозу Банка России, вырастет на 2,5-3,5 и 2,0-3,0% соответственно", - указано в сообщении.

ЦБ отмечает, что восстановление экономической активности приобретает все более устойчивый характер. Так, по итогам I квартала оборот розничной торговли приблизился к уровню до начала пандемии. По данным регулятора, более половины опрошенных ЦБ предприятий сообщают о возвращении спроса на уровни до начала пандемии. Тем не менее в отдельных отраслях возможности наращивания выпуска отстают от расширяющегося спроса, в том числе в связи с нехваткой рабочей силы.

Банк России также повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году до $25 млрд с $20 млрд, в 2023 году - до $20 млрд с $15 млрд. При этом прогноз по оттоку капитала на 2021 год был сохранен на уровне $35 млрд.

Цены на нефть

Банк России повысил прогноз по цене на нефть марки Urals в 2021 году до $60 с $50 за баррель, в 2022 году - до $55 с $50 за баррель.

При этом прогноз по цене нефти в 2023 году был сохранен на уровне до $50 за баррель.