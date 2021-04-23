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Совфед одобрил закон об определении налоговой базы НДС при перепродаже бытовой техники

Положения документа будут применяться в отношении операций, совершенных с 1 января 2022 года

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, предусматривающий установление порядка определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже купленной у физических лиц электронной и бытовой техники. Документ инициирован Смоленской облдумой.

Сейчас законодательством установлены особые правила определения налоговой базы по НДС при реализации автомобилей, приобретенных у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками НДС) с целью перепродажи. Налоговым кодексом предусмотрено, что налоговая база рассчитывается как разница между ценой, определяемой в соответствии с общими положениями о налогообложении в сделках между взаимозависимыми лицами (с учетом НДС), и ценой приобретения этих автомобилей.

Закон устанавливает аналогичный порядок расчета налоговой базы по НДС для отдельных видов электронной и бытовой техники, приобретаемых у физлиц с целью перепродажи. Положения документа будут применяться в отношении операций по реализации электронной и бытовой техники, совершенных с 1 января 2022 года.

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