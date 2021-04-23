Савельев: необходимости в дополнительном субсидировании авиакомпаний на фоне пандемии нет

МОСКВА, 23 апреля./ТАСС/. Необходимости в дополнительном субсидировании авиакомпаний на фоне пандемии на данный момент нет. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Мы все-таки считаем, что рынок восстанавливается и в отличие от зарубежных авиакомпаний и аэропортов наши не сокращали персонал. Если будет такая необходимость [выделить общую субсидию], мы выйдем с инициативой в правительство. Например, сейчас закрыли Турцию, мы вышли с инициативой компенсации авиакомпаниям вывозных рейсов и получили отклик в правительстве, все все понимают", - сказал он.

Он добавил, что уже наблюдается восстановление внутренних авиаперевозок, поэтому в Минтрансе надеются, что "наши авиакомпании справятся с кризисом и рынок откроется".

В прошлом году правительство РФ просубсидировало авиакомпании на 20,9 млрд рублей за недополученные доходы за перевозку пассажиров на фоне пандемии.