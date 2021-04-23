Совфед одобрил закон, разрешающий использовать лесные участки для рыбного хозяйства

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, дающий возможность использовать лесные участки для ведения рыбного хозяйства.

Закон дополняет Лесной кодекс новой статьей "Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства".

Согласно документу, использование лесов для рыбного хозяйства осуществляется с предоставлением участка в аренду или с установлением публичного сервитута. При этом договор аренды будет заключаться без проведения торгов, что, как отмечается в сопроводительных материалах, "обеспечит лицам, обладающим правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, гарантированный доступ к лесным участкам".

Закон разрешает размещать на таких участках некапитальные строения и сооружения, "предназначенные для приемки, обработки, перегрузки, хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов, производства рыбной и иной продукции из водных биоресурсов".