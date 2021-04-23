Банки вернутся к допандемийным надбавкам по новым потребкредитам

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Банк России с 30 июня 2021 года планирует отменить макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, выданным до 1 апреля 2020 года. Также регулятор рассмотрит вопрос о возврате с 1 июля к уровню надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, действовавшим до начала пандемии, говорится в сообщении ЦБ .

"К 1 июля 2021 года банки должны в полном объеме сформировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам и субъектам МСП и реструктурированным из-за пандемии. В связи с этим Банк России планирует с 30 июня 2021 года отменить макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года", - отмечается в сообщении. По оценкам ЦБ, мера позволит на постоянной основе высвободить капитал банков на сумму 124 млрд рублей.

Также на фоне ускоренного роста потребительского кредитования и повышения долговой нагрузки граждан ЦБ считает целесообразным в ближайшее время рассмотреть вопрос о возврате с 1 июля 2021 года к уровню надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, действовавшим до начала пандемии.