Мишустин предложит "Почте России" изучить логистический проект чеченских студентов

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложит "Почте России" изучить проект чеченских студентов по производству сортировочного оборудования для логистических центров.

Во время посещения Грозненского государственного нефтяного технологического университета директор научного центра "Хайпарк" Мансур Арсанукаев представил Мишустину студенческий проект по производству сортировочного оборудования для логистических центров. Премьер поинтересовался, есть ли уже понимание, где будет открыто производство. Арсанукаев пояснил, что проект пока на уровне НИОКР, а о производственной площадке пока речь не идет.

Мишустин сообщил, что "Почта России" сейчас активно работает над новыми логистическими решениями. Но, по его словам, в новом логистическом центре компании сортировочное оборудование - импортное.

"Я попрошу руководителя "Почты России" связаться с вами. Давайте подумаем, где спроектировать. Если идея новая, если она может захватить, то приедем и сделаем", - заявил глава кабмина РФ. Он заверил, что "Почта России" нуждается в подобном оборудовании.