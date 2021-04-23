ЦБ не ожидает всплеска валютно-обменных операций в связи с открытием границ с Египтом

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Банк России не ожидает всплеска валютно-обменных операций в стране в связи с возобновлением авиасообщения между Россией и Египтом. У российских банков достаточно валютной ликвидности, чтобы в полной мере удовлетворить спрос граждан на валюту, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Мы не ожидаем от этого (открытия границ - прим. ТАСС) всплеска обменных операций. В принципе, у банков нет никаких проблем с валютной ликвидностью, ее достаточно", - сказала она.

Глава ЦБ добавила, что открытие границ не окажет существенного влияния на динамику инфляции в РФ. "Само по себе открытие Египта на инфляцию, на наш взгляд, скажется незначительно. Все-таки доля небольшая в потребительской корзине. Требуется более значительное открытие границ, чтобы значимо повлиять на внутренний спрос", - отметила Набиуллина.

23 апреля официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады по итогам телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщил, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Кремль подтвердил информацию о договоренности полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с египетскими курортами.