ЕЭК продлила до 30 июня 2022 года беспошлинный ввоз товаров для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до 30 июня 2022 года беспошлинный ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ряда товаров для борьбы с распространением коронавируса, сообщила журналистам в ходе брифинга помощник председателя комиссии Ия Малкина.

"Совет ЕЭК принял решение продлить беспошлинный ввоз ряда товаров для борьбы с коронавирусом до 30 июня 2022 года", - сказала Малкина.

По ее словам, решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вновь начинает действовать пошлина на импорт ряда товаров, используемых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Речь идет о некоторых компонентах и материалах для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинских препаратах, респираторах, защитных очках, резиновых перчатках, медицинских изделиях и аппаратуре, а также о боксах и носилках для транспортировки пациентов.

Весной 2020 года ЕЭК приняла решение обнулить импортные пошлины на ряд товаров, которые ввозятся в ЕАЭС для борьбы с коронавирусом. ЕЭК несколько раз продлевала беспошлинный ввоз на такие товары и корректировала список продукции. Например, в октябре 2020 года была восстановлена импортная пошлина на тест-системы для выявления заболевания, готовые противовирусные дезинфицирующие средства, лабораторные термосумки и медицинские морозильники, бинты, вату, марлю и одноразовые средства индивидуальной защиты.