ЕЭК разработает программу для развития "зеленой" энергетики в ЕАЭС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует разработать межгосударственную программу, нацеленную на развитие "зеленой" энергетики в ЕАЭС. Об этом заявила журналистам помощник председателя комиссии Ия Малкина.

"Совет ЕЭК принял решение разработать еще одну евразийскую межгоспрограмму "Повышение эффективности и надежности работы объектов промышленности и распределенной энергетики в странах ЕАЭС". Программа нацелена на развитие распределенной "зеленой" энергетики. В частности, это и солнечная энергетика, и ветроэнергетика, и биоэнергетика, которая, в частности, предполагает использование различных отходов сельского и лесного хозяйства", - отметила Малкина.

По словам Малкиной, значительная часть России не охвачена централизованным электроснабжением. На этой территории проживает более 20 млн человек, их жизнедеятельность обеспечивается средствами малой энергетики. С такими же проблемами сталкивается и другие наши страны. В связи с этим и предлагается запустить эту межгоспрограмму.