Эксперты: подготовка конгрессно-выставочных мероприятий должна проходить с участием вузов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Подготовка конгрессно-выставочных мероприятий различного масштаба в рамках Года науки и технологий в России должна на всех этапах проходить при непосредственном участии высших учебных заведений, для которых эти мероприятия станут площадкой для продвижения. К такому выводу пришли участники сессии "Опыт регионов: лучшие практики по организации событий в условиях ограничений", проходящей в рамках организованной фондом Росконгресс конференции "Организация событий. Новая нормальность".

Согласно указу президента России Владимира Путина 2021 год в стране объявлен Годом науки и технологий.

"Я считаю, что вузы <...> должны непосредственно принимать участие: от этапов подготовки специалистов до переквалификации, повышения квалификации и сотрудников конгрессно-выставочных компаний и затем непосредственно участие в самих мероприятиях. Потому что это год - Год науки и технологий, и мы понимаем, что новые разработки, инновации, для них выставки и конгрессы - это идеальная площадка для продвижения, поэтому здесь эта коллаборация, <...> она по-моему должна быть фундаментом нашего взаимодействия", - сказал первый заместитель генерального директора "Экспоцентра" Сергей Селиванов.

В свою очередь заместитель генерального директора - руководитель Уральского конгресс-бюро Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Аркадий Киселев сообщил, что в регионе с 2020 года проводится совместная работа университетов и агентства по написанию аналитических статей по развитию конгрессно-выставочной деятельности. "У нас был конкретный KPI поставлен на взаимодействие с университетами по подготовке аналитических статей по развитию конгрессно-выставочной деятельности, по роли университетов в развитии кадров в конгрессно-выставочной деятельности", - сказал он, добавив, что региональные институты развития готовы к сотрудничеству не только с региональными, но и с федеральными университетами.

В Татарстане, по словам руководителя конвеншн-бюро республики при Агентстве инвестиционного развития региона Гузель Бурнаевой, университеты рассматриваются как партнеры по привлечению международных ротируемых мероприятий, так как на базе университетов работают эксперты, входящие в международные ассоциации. "То есть, я имею партнера, который вкладывается интеллектуально в программу мероприятия, имеет хороший вес на мировом рынке, мы же подтягиваем сюда свои компетенции и, таким образом, нам не нужно расширять человеческие ресурсы внутри, но мы имеем внешних интеллектуальных партнеров, за счет чего мы можем увеличивать количество крупных проводимых мероприятий в республике", - пояснила она.

Помимо этого, Бурнаева отметила, что привлечение студентов к работе на конгрессно-выставочных мероприятиях позволяет им получить ценную информацию. "Очень часто мы, например, берем студентов-медиков на медицинские мероприятия, чтобы они не просто были волонтерами, а чтобы они сопровождали спикеров. Условно, студент, который учится по геронтологии, он сопровождает главного геронтолога РФ, и вы прекрасно понимаете, какую информацию ценную он может от него получить", - добавила она.

О конференции

Конференция "Организация событий. Новая нормальность" проходит 23 апреля на площадке ВДНХ. Организатором конференции выступает фонд Росконгресс. Конференция является ключевой площадкой для демонстрации современного порядка проведения мероприятий с учетом санитарно-эпидемиологических требований, применения современных технологий, учета мирового опыта и тенденций.