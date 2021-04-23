Инжиниринговый центр УрФУ создаст экологичные двигатели для грузовиков "Камаз"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Специалисты Инжинирингового центра Уральского федерального университета совместно с ПАО "Камаз" разработают экологичные двигатели с конкурентной себестоимостью для грузовых автомобилей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Инновационной инфраструктуре вуза.

"Дальнейшее взаимодействие Инжинирингового центра и ПАО "Камаз" продолжается в направлении разработки высокотехнологичного двигателя Р6 нового поколения экологического класса "Евро-6". Главной целью проекта является создание двигателей новой модификации с повышенными потребительскими свойствами на базе семейства двигателей 910.10 с достижением перспективных целевых потребительских показателей, экологической безопасности, высокого уровня локализации производства и конкурентной себестоимостью", - сказали там. Ранее группе ученых уже удалось повысить топливную экономичность двигателя.

В вузе пояснили, что реализация проекта займет 2,5-3 года, а его общая стоимость составит до 250 млн рублей.

"В рамках проекта был проведен полный цикл НИОКР с применением технологий системного инжиниринга. Также был создан цифровой прототип двигателя, который позволил провести виртуальные испытания 8 вариантов конструкций выпускной системы газопровода и оценить топливную экономичность двигателя. Были усовершенствованы конструкторские параметры, изготовлены два варианта конструкций опытных образцов выпускных коллекторов. Проведенные натурные испытания подтвердили достигнутую топливную эффективность и экономичность с первого раза", - рассказал генеральный директор центра Максим Сапогов.

За время сотрудничества центра УрФУ и ПАО "Камаз" были успешно реализованы 11 проектов, оптимизированы более 20 узлов и элементов конструкций подвески, двигателя, пневмосистем, систем вентиляции, отопления и кондиционирования, а также обучены более 20 специалистов конструкторских отделов.

Официальное открытие центра состоялось в октябре 2019 года. Инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения создан на базе Уральского федерального университета (УрФУ) и входит в инновационную инфраструктуру вуза. Центр занимается цифровым моделированием, которое помогает сократить время на создание и тестирование различных деталей. В центре используется технология "цифрового двойника", то есть цифровой модели, которая проходит все испытания в цифровом пространстве. Все расчеты, тесты и эксперименты можно проводить на цифровой модели.