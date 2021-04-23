Эксперты не ждут существенной реакции рынка ОФЗ и депозитов на увеличение ставки ЦБ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Решение Банка России о поднятии ключевой ставки до 5,0% станет положительным для рубля и рынка ОФЗ, при этом приведет к росту ставок по кредитам и рублевым депозитам, рассказали опрошенные ТАСС эксперты. Тем не менее больших колебаний они не ожидают, так как ужесточение денежно-кредитной политики было ожидаемым и заложено в ценах.

Решению ЦБ о повышении ставки сразу на 50 б. п., до 5,0% годовых способствовали рост инфляционных ожиданий и более быстрые темпы восстановления экономики. Так, на пятничном заседании регулятор также повысил прогноз по инфляции до 4,7-5,2% в 2021 году, при этом экономика, по прогнозу регулятора, вырастет на 3-4%. Новость вызвала укрепления рубля - доллар и евро снижаются по отношению к отечественной валюте на 0,51-0,32% соответственно. Его дальнейшее укрепление сделает более привлекательной для инвесторов и доходность облигаций, отметил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. В частности, ОФЗ могут стать более привлекательными для нерезидентов, также полагает главный главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

Вырастут и ставки по рублевым депозитам, однако резких движений в ценовых условиях не произойдет, поскольку решение по увеличению ставки было ожидаемым и частично заложено в ценах банковских продуктов, добавил директор департамента банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

В свою очередь руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта Банка" Геннадий Чаусов полагает, что умеренный рост ставок по вкладам можно ожидать в перспективе одного-двух месяцев. "При этом по накопительным счетам банки, вероятнее всего, ставки увеличивать не будут, поскольку это более затратный процесс. В среднесрочной перспективе такое репозиционирование ставок приведет к обратному перетоку средств граждан из накопительных счетов во вклады", - добавил он.

Существенного влияния на миграцию средств с депозитов на фондовый рынок решение регулятора также не окажет ввиду разных поведенческих моделей, потенциальных доходностей и рисков, также полагает Тимошенко.

В свою очередь председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что теперь бизнесу необходимо учесть новые финансовые условия при планировании своей деятельности, а правительству нужно закладывать больший объем средств на субсидирование процентных ставок по программам поддержки граждан и экономики.