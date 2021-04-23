Enel Green Power установила первый генератор волновой энергии в Чили

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Enel Green Power Chile, дочерняя компания Enel Chile в области возобновляемой энергетики, установила первый производственный волновой конвертер энергии у побережья Лас-Крусес в регионе Вальпараисо. С его помощью можно будет изучать волновую энергетику в текущих океанических условиях, говорится в сообщении Enel.

Инновационная система позволяет преобразовывать энергию морских волн в электроэнергию, которая накапливается в системе аккумуляторов 50 кВт.ч, расположенной внутри конвертера.

"Данные, полученные с этого устройства, позволят нам узнать больше о поведении волн, оптимизировать ресурс и таким образом провести исследование этой категории ВИЭ в стране и во всем мире", - отмечает компания.

Установленный Enel Green Power генератор волновой энергии является первым в своем роде в Латинской Америке и пятым в мире. Отмечается, что генерации электроэнергии путем энергии волн имеет ряд преимуществ: доступность 24 часа в сутки, 365 дней в год, бесшумность и удаленность от населенных районов.

"Мы хотим изучить все альтернативные решения для ускорения энергетического перехода и достижения углеродной нейтральности в кратчайшие сроки. Именно поэтому мы стали первыми продвигать развитие ветровой и солнечной энергетики в Чили, и для этих же целей в прошлом году мы объявили о своем участии в первом пилотном проекте по производству зеленого водорода в стране. Сегодня мы хотим продвигать генерацию электроэнергии посредством еще одного возобновляемого источника - движения океанских и морских волн", - приводятся в сообщении слова главы Enel Chile Паоло Палотти.