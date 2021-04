Российские инвесткомпании заявили об окончании сотрудничества с Interactive Brokers

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Часть отечественных инвестиционных компаний заявили о прекращении сотрудничества с Interactive Brokers - крупного посредника, предоставлявшего им прямой выход на американские рынки. Причиной стало ограничение на работу Interactive Brokers в России, о котором участники рынка знали заблаговременно и успели подготовиться.

О сворачивании совместных проектов ТАСС рассказали в инвесткомпаниях "Атон" и "Универ капитал". Как пояснили там, после получения в августе штрафа от U.S. Securities and Exchange Commission, U.S. Commodity Futures Trading Commission и Financial Industry Regulatory Authority на сумму $38 млн, Interactive Brokers начал ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами.

Штраф был получен за некорректную работу по противодействию отмыванию денег - компания открывала счета, которые предполагали неполное раскрытие информации о конкретном клиенте, пояснили участники рынка. Тем не менее процесс ухода компании с российского рынка начался более полугода назад и все взаимодействовавшие с ней отечественные фирмы уже приняли меры.

Так, о заблаговременной подготовке к такому риску рассказали в ИК "Атон". Там добавили, что готовятся запустить альтернативное решение для клиентов, чтобы обеспечить им возможность самостоятельной торговли на глобальных рынках.

В "Универ капитал" добавили, что Interactive Brokers является не единственным провайдером доступа к международным рынкам для их клиентов, однако в последние несколько месяцев в компании ведут переговоры с представителями западных и азиатских инвесткомпаний в поисках достойных альтернатив.

"Формат работы, который поддерживал IB, мировое покрытие, комиссии и автоматизация были очень удобны как для нас, так и для клиентов, что задало определенный уровень сервиса, который мы теперь должны поддержать", - прокомментировал исполнительный директор департамента рынка капиталов "Универ Капитал" Артем Тузов.

В свою очередь, такие компании, как "Тинькофф инвестиции", "ВТБ Капитал" и "Открытие брокер" сообщили, что не пользуются услугами IB.

Последствия для рынка

Уход крупного посредника с рынка может усилить позиции локальных игроков - Санкт-Петербургской и Московской бирж, ведь на них уже обращаются иностранные акции. Кроме того, сегодня большинство крупнейших российских брокеров и инвесткомпаний используют расчеты по сделкам клиентов и хранение клиентских активов через российский центральный депозитарий.

Тем не менее уход Interactive Brokers может заставить часть отечественных компаний (которым необходим более широкий набор инструментов на рынке США, нежели на Московской и Санкт-Петербургской биржах), искать новые пути и модели реализации доступа на оригинальные глобальные рынки. Такие модели могут быть более сложными, когда большая игроков привыкли пользоваться готовым коробочным продутом от IB, добавил заместитель генерального директора "Открытие Брокер" Александр Дубров.

Так "Финам" закончили сотрудничество с Interactive Brokers в 2015 году в связи с необходимостью налаживать собственную инфраструктуру для предоставления возможности клиентам торговать на зарубежных площадках. "С 2015 года компанией был внедрен собственный выход на Американскую площадку, с недавнего времени наши клиенты получили доступ и на биржи Европы", - рассказал руководитель отдела инвестиционного консультирования компании Владимир Цыбенко.