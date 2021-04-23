Площадь озимых в хорошем состоянии в Кировской области выросла на 64% в 2021 году

КИРОВ, 23 апреля. /ТАСС/. Аграрии Кировской области зафиксировали увеличение на 64% по сравнению с прошлым годом площади озимых культур в хорошем состоянии, в неудовлетворительном состоянии посевов нет, сообщил ТАСС в пятницу заместитель председателя правительства региона Алексей Котлячков.

"Озимые на зерно и зеленый корм под урожай 2021 года посеяны на площади 76,2 тыс. га (103% к плановой площади и на 3,7 тыс. га больше уровня прошлого года). В настоящее время 79% посевов озимых культур находится в хорошем состоянии (2020 год - 15%), 21% - в удовлетворительном (2020 год - 80%) состоянии. В неудовлетворительном состояние посевов нет (в 2020 году - 5% посевов)", - сказал Котлячков.

По его словам, прошедшая зима была достаточно морозной, но благодаря высокому снежному покрову посевы озимых сельскохозяйственных культур и многолетних трав не подверглись влиянию низких температур.

В апреле Кировские аграрии официально открыли сезон весенне-полевых работ. На полях пяти районов южной зоны области - Вятскополянского, Советского, Уржумского, Пижанского и Малмыжского - идет боронование и подкормка озимых культур и многолетних трав. По прогнозам министерства, в 2021 году посевная площадь в регионе составит 834,5 тыс. гектаров, что больше показателя 2020 года на 6,8 тыс. гектаров. При этом структура посевных площадей значительно не изменится: 60% площадей традиционно займут кормовые культуры, 36% - зерновые и зернобобовые культуры, 2,5% - технические культуры, 1,5% - картофель и овощебахчевые.

В 2020 году аграрии региона собрали 652,2 тыс. тонн зерна в весе после доработки при урожайности 21,3 ц/га. По словам Котлячкова, в 2021 году планируется получить 607 тыс. тонн зерна в весе после доработки.