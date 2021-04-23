В РЭО сообщили о возможном запуске проекта перехода к экономике замкнутого цикла в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Проект инновационного экологического развития, включающий полный цикл переработки отходов, могут запустить на полуострове Крым. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба госкомпании "Российский экологический оператор" (РЭО).

"В настоящее время проведена большая работа по формированию наилучшей концепции обращения с отходами на территории республики. В ней предусмотрены новейшие технологии, которые будут использованы для создания полного цикла обращения с твердыми коммунальными отходами: от сбора до утилизации. Крым может стать пилотным проектом - примером для всей России, а не только для юга страны. Рассчитываем, что в ближайшее время получим поддержку со стороны правительства", - приводятся в сообщении слова главы РЭО Дениса Буцаева, который в пятницу работал на полуострове.

Как уточнили в компании, концепция экологического развития полуострова была подготовлена в ходе трехсторонней работы РЭО и властей Республики Крым и Севастополя. "Для нас вопросы, связанные с экологией, являются одними из основных. Крым должен стать экологическим примером для других регионов", - заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, чьи слова приводит пресс-служба.

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Аксенов написал, что власти Крыма планируют в июне презентовать проект по созданию пилотной модели утилизации твердых коммунальных отходов. Он также выразил надежду, что концепция в ближайшее время получит поддержку со стороны правительства РФ.

В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что Буцаев посетил объекты и в этом регионе, а также обсудил с губернатором Михаилом Развожаевым перспективы создания современного технологичного экотехнопарка с полным циклом переработки отходов на площадке городского полигона твердых коммунальных отходов "Первомайская балка". Такой проект может стать пилотным для всей страны. "Уже в этом году планируется заключить инвестиционное соглашение по реализации этого проекта", - говорится в сообщении.

В Севастополе, как сообщалось ранее, переработка ТКО, согласно федеральным требованиям, должна начаться до конца 2022 года. Среди целей национального проекта "Экология" указано, что к концу 2024 года в стране в промышленную эксплуатацию должны быть введены объекты переработки твердых коммунальных отходов общей мощностью 37,1 млн тонн.