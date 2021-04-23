{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии до 2025 года построят более 450 км газопроводов

Уровень газификации региона составляет 72%

ЧЕРКЕССК, 23 апреля. /ТАСС/. Более 450 км газопроводов будет построено в Карачаево-Черкесии за четыре года в рамках программы газификации республики. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск".

"Запланировано строительство 187 км межпоселковых газопроводов, реконструкция и техническое перевооружение шести газораспределительных станций в Малокарачаевском, Прикубанском, Урупском, Усть-Джегутинском, Хабезском районах и г. Черкесске. Правительство КЧР в свою очередь взяло на себя обязательства по строительству 271 км внутрипоселковых газопроводов и подготовку к приему газа 8 828 домовладений и квартир, 30 котельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий", - сообщили в компании.

ПАО "Газпром" направит на реализацию программы газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2021-2025 годы 2,7 млрд рублей.

Уровень газификации региона составляет 72%, в том числе в городах - 80,9%, в сельской местности - 63,8%.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Роскосмос предложил продолжить пусковую кампанию спутников на последней встрече с OneWeb
Как сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, 26 апреля состоится пуск партии космических аппаратов OneWeb с космодрома Восточный
Читать полностью