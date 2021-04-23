Компания "Нанолек" планирует увеличить в три раза портфель вакцин к 2026 году

КИРОВ, 23 апреля. /ТАСС/. Компания "Нанолек" планирует к 2026 году увеличить в три раза портфель вакцин, в том числе за счет выпуска вакцин от пневмококка, вируса папилломы человека, опоясывающего лишая и ковида, рассказал в пятницу журналистам президент "Нанолек" Владимир Христенко.

По его словам, сейчас компания производит две вакцины - против полиомиелита и пятикомпонентную комбинированную вакцину для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и заболеваний, вызванных гемофильной палочкой.

"В следующем году у нас выходит вакцина от пневмококка 13-валетная. Следующая вакцина - от вируса папилломы человека, этот вирус вызывает рак шейки матки. Эту вакцину мы будем [в Кировской области] производить по полному циклу, мы закончили проектирование и начинаем здесь строительство производства, где будет абсолютно полностью, начиная от штамма, производиться эта вакцина. В плане еще вакцина от опоясывающего лишая и ковидная вакцина, а [всего будет] шесть [вакцин], соответственно, [увеличим портфель вакцин] в три раза к 2026 году", - отметил Христенко.

По его словам, сейчас на стадии доклинических исследований находится разработанная "Нанолеком" вакцина от коронавируса. "Это наша собственная разработка. Мы только начинаем свою R&D-деятельность по реальным исследованиям. Минимум три года [пройдет до момента] выхода на рынок, а наша задача в этом году - в лучшем случае сделать первую фазу клиники", - отметил Христенко.

Он уточнил, что компания в настоящее время организует центр ранней разработки R&D иммунобиологических препаратов в партнерстве с Институтом биологического приборостроения РАН в Пущино и Московским государственным медицинским университетом имени Сеченова в Москве.

О компании

"Нанолек" - биофармацевтическая компания, один из лидеров производства педиатрических вакцин в России, основана в 2011 году. Специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров. Ранее сообщалось, что "Нанолек" летом этого года начнет производство вакцины "Ковивак", разработанной НИИ им. Чумакова. Кроме вакцин, в портфеле - препараты для лечения ВИЧ, онкологических и орфанных заболеваний.

Завод "Нанолек" в Кировской области открыт в 2014 году, на заводе производится продукция для таких компаний, как Sanofi, Janssen, Merck и другие.